Посол у США закликала Раду не голосувати за звернення до США. Нардепи хочуть просити для України «статус союзника поза НАТО»

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Посол України в США Оксана Маркарова закликала нардепів не голосувати за звернення до Конгресу США, у якому вони хочуть просити у Штатів для України статус основного союзника поза НАТО (MNNA).

Про це вона написала у своєму Facebook.

«MNNA — статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас», — зазначила Маркарова.

За її словами, мета України — це вступ у НАТО, що закріплено в Конституції. Вона також нагадала, що Україна вже має статус партнера з розширеними можливостями в НАТО, який надає великі можливості для співпраці.

«США — стратегічний партнер, який не тільки активно допомагає нам розбудовувати наші спроможності, надає кошти і зброю, включно з летальною оборонкою, але з яким під час візиту президента Зеленського ми тільки-но підписали дуже сильну Рамкову Угоди між МО України та Пентагоном щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка є стартом для виходу нашого оборонного партнерства на новий рівень і відкриває двері до конкретних великих проєктів, над якими МО і МЗС вже розпочало роботу», — підкреслила посол.