КМДА: 50% киян отримали щеплення від коронавірусу

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Щеплення від COVID-19 вже зробили 50% киян, при цьому, завершили цикл імунізації 46% від загальної кількості вакцинованих.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, передає пресслужба КМДА.

Вона нагадала, що на базі медичних закладів столиці працюють пункти вакцинації, а також у щоденному режимі функціонує Центр масової вакцинації на базі МВЦ.

«Сьогодні можна обирати серед вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (друга доза) та CoronaVac. Це має бути аргументом для тих, хто відкладав щеплення, віддаючи перевагу тому чи іншому препарату» — зазначила директорка департаменту та закликала людей не зволікати з вакцинацією.

Гінзбург зазначила, що цифру 50% наводять по відношенню до офіційної кількості населення міста.

«Зрозуміло, що в столиці працює багато людей з інших регіонів. Окрім того, люди подорожують, приїздять у справах або відвідати рідних. Наголошую, що всі мешканці України або іноземці, які мають посвідку на проживання, безвідмовно та безоплатно можуть вакцинуватися від COVID-19 у Києві», — резюмувала фахівець.

За офіційною статистикою, населення Києва станом на 1 грудня 2019 року становило понад 2,9 млн людей. За даними МОЗ, у Києві двома дозами уже щеплено 671 234 людини.