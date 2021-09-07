Нардеп Трухін в Раді заявив, що йому «нічого боятися» через ДТП

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Депутат від «Слуги народу» Олександр Трухін заявив, що йому нічого боятися через резонансне ДТП і винним себе він не вважає. Депутат запевняє, в день аварії він не був пʼяний.

Про це він розповів у кулуарах парламенту, який сьогодні вийшов на роботу після літніх канікул, передає «Радіо Свобода».

«Насправді мені боятися нічого, я себе не вважаю винним, я абсолютно чесна людина. Коли будуть опубліковані всі матеріали слідства, я вийду на відкритий брифінг. Хотів вийти на брифінг і прокоментувати журналістам, але слідчі і адвокати заборонили будь-що коментувати», — сказав Трухін.

Він також поскаржився на тиск з боку ЗМІ, заявивши, що від пильної уваги морально страждає його родина.

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