УАФ: Шевченку надсилали листи про продовження контракту, на які він не відповів

Новини

Українська асоціація футболу (УАФ) надсилала листи колишньому головному тренеру національної збірної Андрію Шевченку з приводу продовження контракту, проте не отримала від нього відповіді.

Про це йдеться в заяві УАФ.

Там пояснили, що виконавчий комітет Асоціації у червні 2020 року ухвалив рішення про пролонгацію контракту з Шевченком та його штабом до грудня 2022 року. Водночас Шевченко та його асистенти зажадали, щоб контракт передбачав поділ у частині терміну дії: до 30 липня 2021 року плюс можливість пролонгації до кінця 2022 року.

«Зважаючи на те, що УАФ не отримала від Андрія Шевченка чи його уповноважених представників жодного офіційного листа чи повідомлення щодо пролонгації контракту, зі свого боку УАФ надіслала офіційного листа Андрію Шевченку про можливе продовження співпраці після закінчення першої частини контракту 30 липня 2021 року», — повідомили в УАФ.

Такий лист нібито надіслали поштою на адресу Андрія Шевченка, яку він зазначив у контракті як єдиний офіційний засіб комунікації, а також електронною поштою його уповноваженому представникові, який увесь цей час представляв інтереси Шевченка у відносинах з УАФ. Однак відповіді на нього УАФ так і не отримала.

«Тому розпочалися переговори з імовірними кандидатами для формування нового тренерського штабу національної збірної України», — йдеться в заяві.

Генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький розповів, що 30 липня мав особисту телефонну розмову з Шевченком, сказавши, що знає про заплановану на початок серпня зустріч між ним і президентом УАФ Андрієм Павелком. «І, відповідно, одразу після цього ми зможемо укласти нові контракти на умовах, які будуть обговорені та погоджені. Андрій Миколайович погодився з такою пропозицією», — заявив Запісоцький.

Також за його словами, Шевченку та його представнику був направлений лист із пропозицією зустрітися у зв’язку із закінченням контракту. Відповіді на це запрошення Асоціація не отримала.

«Треба визнати, що ми були не готові до такого розвитку подій, і тому призначення нового тренерського штабу збірної України дещо затягнулося. При цьому я хочу підкреслити, що з боку УАФ не йшлося про зменшення суми контракту. Був намір проговорити, згідно з європейською практикою, деякі зміни пропорції між сталою й бонусною частинами виплат, а також збільшення термінів перебування Андрія Миколайовича та його асистентів в Україні, а також можливість продовжити співпрацю до закінчення Євро-2024», — розповів Запісоцький.