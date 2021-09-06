Голова МВС представив план посилення охорони кордону з РФ, Білоруссю і Молдовою. На весь проєкт — три роки
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- Костя Андрейковець
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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив план посилення охорони кордону з Росією, Білоруссю і Молдовою, який має бути виконаний за три роки.
Про це він розповів на брифінгу.
Проєкт облаштування 4,5 тисячі км сухопутного кордону передбачає, що по периметру встановлять комплекси відеоконтролю і сигналізації, сенсорні системи, а також посилять кордон за рахунок безпілотників і вертольотів.
Монастирський акцентував на тому, що кордон має бути під наглядом і захистом інтелектуальних систем швидкого реагування, а не тільки захищений ровом і колючим дротом.
За словами міністра, цей проєкт вже опрацьовується з багатьма міністерствами і 16 обласними адміністраціями. Він зазначив, що отримав завдання від президента протягом року «закрити» кордон з Росією, а далі — з Білоруссю та Молдовою.
Також міністр розповів про захист морського кордону за рахунок 20 патрульних катерів типу FPB 98 від французької OCEA. Перший з них закінчать будувати вже до кінця року.
- Голова МВС Монастирський ініціював фінансовий і управлінський аудити у відомстві. Також він заявив, що не буде змінювати структуру МВС і виводити з неї прикордонслужбу та Національну гвардію.
- Сьогодні, 6 вересня, Монастирський представив сімох своїх заступників. Також він розповів, що незабаром на дороги виїдуть автомобілі МВС без розпізнавальних знаків, які будуть приховано контролювати швидкість інших автомобілів на дорозі.