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Глава МВС Монастирський представив своїх заступників. Хто й чим займатиметься?

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

УНІАН / Кузьмін Олександр

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив новосформовану команду свого відомства.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Першим заступником міністра внутрішніх справ став Євген Єнін. «Євген Єнін — досвідчений політик, який координуватиме діяльність цілого ряду структур МВС, включно з Національною поліцією», — пояснив міністр.

МВС України

Інші заступники відповідатимуть за наступні напрямки:

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що не буде змінювати структуру відомства, що раніше в «Слузі народу» назвали першочерговим завданням для нового міністра.