Глава МВС Монастирський представив своїх заступників. Хто й чим займатиметься?

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив новосформовану команду свого відомства.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Першим заступником міністра внутрішніх справ став Євген Єнін. «Євген Єнін — досвідчений політик, який координуватиме діяльність цілого ряду структур МВС, включно з Національною поліцією», — пояснив міністр.

МВС України

Інші заступники відповідатимуть за наступні напрямки:

Богдан Драп’ятий — зв’язки з Верховною Радою та діяльність сервісних центрів МВС;

— зв’язки з Верховною Радою та діяльність сервісних центрів МВС; Мері Акопян — міжнародна діяльність Міністерства внутрішніх справ;

— міжнародна діяльність Міністерства внутрішніх справ; Олександр Гогілашвілі — формування державної політики з протидії наркоманії та наркозлочинності;

— формування державної політики з протидії наркоманії та наркозлочинності; Ігор Бондаренко — цифрова трансформація та цифровізація сервісів системи МВС;

— цифрова трансформація та цифровізація сервісів системи МВС; Сергій Гончаров — міжнародні проєкти, які закладені в діяльності МВС і передбачають багаторічну реалізацію;

— міжнародні проєкти, які закладені в діяльності МВС і передбачають багаторічну реалізацію; Катерина Павліченко — дотримання прав людини та гендерної рівності, протидія гендерному насильству.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що не буде змінювати структуру відомства, що раніше в «Слузі народу» назвали першочерговим завданням для нового міністра.