«Обидва кандидати гідні». Член конкурсної комісії вважає, що вона зможе обрати очільника САП
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Конкурсна комісія, яка обирає нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зможе обрати голову відомства і його заступника.
Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів член комісії, юрист-«міжнародник» Драго Кос.
За його словами, два кандидати, які залишилися — Олександр Клименко й Андрій Синюк — гідні зайняти посади голови САП і заступника голови. Зараз конкурсній комісії потрібно думати, як отримати кандидата (на голову відомства), який влаштує всіх.
«Я думаю, що обидва кандидати гідні. Якщо все буде нормально, з них ми зможемо обрати голову САП і його заступника. Але важливо розуміти, що думають інші члени комісії. Зараз ми обговорюємо багато різних питань — процедурні моменти, як продовжувати роботу в майбутньому, і вже вимальовуються проблеми», — сказав Кос, додавши, що проблеми «ми побачимо, коли комісія почне працювати».
Зараз комісія вже місяць не може зібратися, оскільки її члени то у відпустках, то на лікарняних. Вона повинна перейти до двох останніх етапів відбору — практичного завдання і перевірки профкомпетенцій кандидатів.
Також Кос розповів, що комісія зараз залучена в судовий процес — один з кандидатів, який не пройшов відбір, подав позов до Окружного адмінсуду Києва і хоче скасувати порядок проведення конкурсу. Кос сподівається, що рішення суду не зірве конкурс.
«Якщо ні — це продемонструє, що в Україні немає політичної волі боротися з корупцією, що сильна САП не є пріоритетом. Україні слід буде замислитися, як зробити, щоб така воля зʼявилася», — зазначив член комісії.
- 21 серпня 2020 року Назар Холодницький пішов з посади очільника САП за власним бажанням. Тимчасовим виконувачем обов’язків глави призначили Максима Грищука.
- 17 вересня 2020 року Верховна Рада з третьої спроби затвердила своїх представників у комісії з обрання голови САП, попри застереження. В Європарламенті після цього заявили, що Україна ризикує втратити безвізовий режим з ЄС і півторамільярдний транш допомоги, оскільки уряд просуває до комісії сумнівних кандидатів.
- 3 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який визначив термін перебування на посаді керівника САП — 5 років.
- Конкурсна комісія при цьому майже рік не може обрати нового очільника САП — їм заважають конфлікти всередині і тиск влади.