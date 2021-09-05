The Sun: Принц Гаррі та Меган Маркл попросили про зустріч з королевою Єлизаветою

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Chris Jackson / Staff

Герцог Сассекський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл попросили аудієнції у королеви Великої Британії Єлизавети II.

Про це пише видання The Sun.

Джерела видання повідомляють, що подружжя хоче зустрітися з королевою, аби познайомити її зі своєю дочкою — принцесою Лілібет. Співрозмовник видання розповів, що персонал Букінгемського палацу «шокований» проханням про зустріч, особливо — після інтерв’ю для американської телеведучої Опри Вінфрі, в якому пара розповіла про проблеми в королівській родині.

«Вони можуть щиро хотіти побачити королеву, але це рішення вражає, зважаючи на те, через що вони змусили пройти Єлизавету II в цьому році», — розповів співрозмовник.

Повідомляється, що герцоги Сассекські готові прилетіти в Британію, щойно отримають згоду королеви на знайомство з її правнучкою. При цьому, Єлизавета II ще не дала відповіді. За словами джерела, попри всі складнощі у стосунках, королева дуже любить Гаррі і хотіла б побачити Лілібет та її старшого брата Арчі.