Невисока температура повітря, подекуди дощитиме. Синоптик спрогнозувала погоду на неділю

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Ingo Jakubke / Pixabay

У неділю, 5 вересня, в Україні пануватиме антициклон Hermelinde, який принесе сонячну погоду в більшість областей. Проте подекуди все ж дощитиме.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, невеликі дощі в ніч проти 5 вересня можливі на півдні країни, а вдень у неділю — у північних областях.

Температура повітря очікується невисока. Уночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +4...+10 °С, удень +14...+19 °С. У південній частині України буде тепліше на 2—5 градусів.

У Києві в неділю буде хмарно, можливий дощ. Уночі +5...+8 °С, удень +14...+16 °С.

До того ж Діденко нагадала, що в ніч проти понеділка, 6 вересня, подекуди, окрім південної частини країни та Закарпаття, можливі заморозки на ґрунті.