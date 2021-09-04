Невисока температура повітря, подекуди дощитиме. Синоптик спрогнозувала погоду на неділю
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ingo Jakubke / Pixabay
У неділю, 5 вересня, в Україні пануватиме антициклон Hermelinde, який принесе сонячну погоду в більшість областей. Проте подекуди все ж дощитиме.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її прогнозом, невеликі дощі в ніч проти 5 вересня можливі на півдні країни, а вдень у неділю — у північних областях.
Температура повітря очікується невисока. Уночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +4...+10 °С, удень +14...+19 °С. У південній частині України буде тепліше на 2—5 градусів.
У Києві в неділю буде хмарно, можливий дощ. Уночі +5...+8 °С, удень +14...+16 °С.
До того ж Діденко нагадала, що в ніч проти понеділка, 6 вересня, подекуди, окрім південної частини країни та Закарпаття, можливі заморозки на ґрунті.
- З вереснем до України прийшло похолодання. В Укргідрометцентрі очікують, що середня місячна температура становитиме +14...+18 °С, у Карпатах +11...+12 °С, випаде 34—70 мм опадів, у Карпатах подекуди 87—103 мм.
- Раніше синоптики спрогнозували погоду в перші вихідні вересня.