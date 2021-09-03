США виділять на кожного евакуйованого афганця понад $2 тисячі

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Державний департамент США планує витратити до $2 275 на кожного евакуйованого афганця. Гроші підуть на житло, харчування, предмети першої необхідності та на навчання дітей у школі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника Держдепу.

До країни прибули 50 тисяч евакуйованих афганців за тимчасовою програмою, що дає їм рік для подачі заяви на отримання постійної візи. До кінця вересня вони матимуть право на медичне страхування, що фінансується з федерального бюджету. Інші афганці, в тому числі ті, які працювали безпосередньо на уряд США, потраплять в окремі імміграційні категорії.

Організації, які займаються допомогою мігрантам, планують залучити добровольців, які можуть допомогти з меблюванням квартир і навіть запропонують вільні кімнати у своїх будинках.

Великі компанії також виступили з пропозицією допомоги: Airbnb пообіцяла тимчасове житло для 20 тисяч переміщених афганців по всьому світу, а мережа гіпермаркетів Walmart пообіцяла виділити 1 мільйон доларів. Компанія Texas Medical Technology, виробник медичного обладнання, заявила, що готова найняти мігрантів на різні посади протягом наступних 12 місяців.