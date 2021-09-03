США виділять на кожного евакуйованого афганця понад $2 тисячі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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cloverphoto / Getty Images
Державний департамент США планує витратити до $2 275 на кожного евакуйованого афганця. Гроші підуть на житло, харчування, предмети першої необхідності та на навчання дітей у школі.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника Держдепу.
До країни прибули 50 тисяч евакуйованих афганців за тимчасовою програмою, що дає їм рік для подачі заяви на отримання постійної візи. До кінця вересня вони матимуть право на медичне страхування, що фінансується з федерального бюджету. Інші афганці, в тому числі ті, які працювали безпосередньо на уряд США, потраплять в окремі імміграційні категорії.
Організації, які займаються допомогою мігрантам, планують залучити добровольців, які можуть допомогти з меблюванням квартир і навіть запропонують вільні кімнати у своїх будинках.
Великі компанії також виступили з пропозицією допомоги: Airbnb пообіцяла тимчасове житло для 20 тисяч переміщених афганців по всьому світу, а мережа гіпермаркетів Walmart пообіцяла виділити 1 мільйон доларів. Компанія Texas Medical Technology, виробник медичного обладнання, заявила, що готова найняти мігрантів на різні посади протягом наступних 12 місяців.
- У лютому 2020 року представники США і руху «Талібан» підписали мирну угоду, яка передбачала виведення іноземних військ з Афганістану протягом 18 місяців після її підписання. До кінця літа 2021 року весь американський контингент мав покинути країну. Однак з виведенням військ таліби почали наступ і без бою захопили 21 з 34 столиць провінцій Афганістану. Після цього вони взяли Кабул.
- Уночі 31 серпня США вивели військовий контингент з Афганістану та припинили евакуацію дипломатів, журналістів і біженців. Літаки США починаючи з 14 серпня, коли бойовики «Талібану» підійшли до столиці, евакуювали понад 120 тисяч людей.
- В Україні про прихисток попросили 370 афганців, евакуйованих з Кабулу. Згідно із законом, афганці, які звернулися за захистом, мають право на проживання у родичів, у готелі, оренду житла або користування житлом, наданим у пункті тимчасового розміщення біженців.