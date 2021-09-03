Reuters: Уряд талібів в Афганістані очолить лідер політичного крила мулла Барадар

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Новий уряд Афганістану може очолити (стати «премʼєром») керівник політичного крила «Талібану» мулла Абдул Гані Барадар, який давав пресконференцію в Москві.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела з верхівки талібів.

За даними співрозмовників агентства, до складу нового уряду увійдуть син першого лідера талібів мулли Омара мулла Якуб і представник в Досі (Катар) Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

При цьому раніше член комісії з культури талібів Енамулла Самангані говорив, що главою нового уряду Афганістану стане верховний лідер руху Хайбатулла Ахундзаде. Його прізвище як можливого голови уряду також називало видання Foreign Policy. Поки зрозуміло, що Ахундзаде точно увійде до складу уряду.