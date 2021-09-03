Марсохід Perseverance взяв перший зразок ґрунту з Червоної планети
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Марсохід Perseverance нарешті добув зразок ґрунту з Червоної планети — перша спроба була невдалою, зразок розсипався в пил.
Про це повідомляється в Twitter місії.
Марсохід взяв зразок за допомогою спеціального свердла (система ударно-обертального буріння), всередині якого розташований резервуар. У ньому неушкоджений ґрунт буде зберігатися в колбі до самої відправки на Землю.
Головний інженер проєкту Адам Стелтцнер назвав це проривом в царині дослідження планети Марс.
Протягом наступного року Perseverance повинен зібрати більше двох десятків зразків породи. Після цього їх доставлять на Землю спільними зусиллями США і Європейського космічного агентства.
- 18 лютого на Марсі в кратері Джезеро сів ровер Perseverance. Після посадки він зробив кілька фотографій і записав звук. 22 лютого в NASA показали відео посадки Perseverance. Виявилося, що на парашуті ровера було секретне повідомлення, яке розгадали користувачі Reddit. Незабаром ровер почав надсилати панорамні фото і записи.
- 5 квітня ровер успішно висадив на Марсі вертоліт Ingenuity, чим дав старт його польотам. Проблемним для Ingenuity був лише шостий політ.
- 21 липня Perseverance почав пошук слідів життя.