Шторм «Іда» на північному сході США забрав життя 44 людей

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Щонайменше 44 людини загинули на північному сході США через повені, викликані штормом «Іда», який обрушився на чотири штати.

Про це повідомляє Reuters.

Шторм призвів до сильних злив увечері 1 вересня і вранці 2 вересня — від Меріленду до Нью-Йорку.

Більшість людей загинули у результаті того, що вода змила їхні автомобілі, або вони потонули в квартирах на цокольних поверхах. Щонайменше 23 людини загинули в Нью-Джерсі, 12 осіб — у Нью-Йорку.

На великих територіях Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Коннектикуту і Пенсильванії затопило підвали, відключено електрику і пошкоджено дахи будинків, в тому числі через торнадо. Критична ситуація на дорогах, які перетворилися на річки — водії опинилися в пастці і вже відомо про чотири смерті.

Губернатори постраждалих штатів оголосили надзвичайний стан і закликали місцевих жителів залишатися вдома, поки тривають роботи з розчищення доріг та ліквідації наслідків.