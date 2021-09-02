Ураган «Іда» в США: кількість загиблих зросла до понад 20 людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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NBC News
Кількість загиблих у США внаслідок урагану «Іда» зросла до понад 20 людей. Стихія вдарила по східному узбережжю країни та підтопили багато міст, зокрема і Нью-Йорк.
Про це пише The Associated Press.
Ураган приніс в регіон сильні дощі, які затопили вулиці, підземки, а також житлові квартири у підвалах та на перших поверхах.
Наразі місцеві органи влади підтверджують щонайменше 22 загиблих унаслідок стихії. Дев’ять людей загинули в Нью-Йорку, ще 8 — у Нью-Джерсі. Також відомо про трьох загиблих в окрузі Монтгомері, штат Пенсільванія.
Як зазначили метеорологи, ураган «Іда» втратив свою силу, але зберіг вологе середовище, яке злилося з традиційним штормовим фронтом. Через це у регіоні почалися сильні дощі.
Президент США Джо Байден вже провів зустріч із губернаторами Нью-Йорку та Нью-Джерсі. Він повідомив їм, що всі федеральні відомства перебувають у готовність та в разі необхідності нададуть допомогу.
- Ураган «Іда» обрушився на штати Луїзіана і Міссісіпі 30 серпня — йому присвоїли четверту категорію. Через швидкість вітру у 230 км/год його порівнювали з ураганом «Катріна», яка в серпні 2005 року завдала збитків на $125 мільярдів і призвела до загибелі 1 833 людей.
- Ближче до 1 вересня ураган пішов углиб США і поступово перетворився на тропічний шторм. Половина штату Луїзіана була знеструмлена — у місті Новий Орлеан ввели комендантську годину, щоб уникнути мародерства. У ніч проти 2 вересня шторм обрушився на північний схід США, викликавши затоплення.