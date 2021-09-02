«Схеми»: Глава БЕБ Мельник купив квартиру в «Аркадії» за ціною, яка удвічі нижча за ринкову

Новини

Новопризначений голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник придбав квартиру в елітному житловому комплексі у курортному районі Одеси, заплативши за неї удвічі меншу ціну від ринкової.

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми», передає «Радіо Свобода».

Згадану квартиру на 67,8 квадратних метра у ЖК «19 перлина» у курортному районі Одеси «Аркадія» Мельник купив за 1,13 млн гривень. Це вдвічі дешевше ринкової вартості квартири, оскільки ціна за 1 кв. м у той період становила від 1 200 до 1 300 доларів.

Сам Мельник у коментарі журналістам заявив, що «все — прозоро і така вартість квартири підтверджена офіційною оцінкою».

«Я сплатив ту суму коштів, яку визначив продавець. Яка ціна була зазначена, ту ціну я заплатив. Я не дуже моніторив оголошення. Мене ціна не вразила, чи дешева вона, чи дорога — мене вона влаштувала. Мені підбирали цю квартиру ріелтори», — наголосив чиновник.

Продавець квартири — не публічна особа, він працює у сфері IT. Чоловік не захотів відповідати на запитання журналістів про те, чи ціна, вказана у договорі, відповідає тій сумі, яку він насправді отримав від Мельника.

На запитання, чому продавець вирішив продати квартиру вдвічі дешевше за ринкову вартість, Мельник відповів: «От не готовий я вам сказати, чому. Я не вважаю цю ціну заниженою. Для мене це немалі кошти — мільйон гривень».

Експерти вважають, що заниження офіційної вартості угоди — це «практика» задля зменшення суми сплати податків до бюджету.

Податки з купівлі-продажу такої квартири, яку купив Мельник, мали скласти близько 192 тисяч гривень, але склали близько 96 тисяч.

Мельник понад 14 років служив у Податковій міліції, а в 2014—2016 роках був керівником головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби. ДФС він очолює з кінця 2020 року.

На конкурсі на посаду голови БЕБ він набрав високі бали і пройшов до фіналу. Також пройшли член Ради Нацбанку Василь Горбаль і прокурор Офісу генпрокурора Атілла Ковчі.