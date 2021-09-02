«Схеми»: Глава БЕБ Мельник купив квартиру в «Аркадії» за ціною, яка удвічі нижча за ринкову
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Новопризначений голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник придбав квартиру в елітному житловому комплексі у курортному районі Одеси, заплативши за неї удвічі меншу ціну від ринкової.
Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми», передає «Радіо Свобода».
Згадану квартиру на 67,8 квадратних метра у ЖК «19 перлина» у курортному районі Одеси «Аркадія» Мельник купив за 1,13 млн гривень. Це вдвічі дешевше ринкової вартості квартири, оскільки ціна за 1 кв. м у той період становила від 1 200 до 1 300 доларів.
Сам Мельник у коментарі журналістам заявив, що «все — прозоро і така вартість квартири підтверджена офіційною оцінкою».
«Я сплатив ту суму коштів, яку визначив продавець. Яка ціна була зазначена, ту ціну я заплатив. Я не дуже моніторив оголошення. Мене ціна не вразила, чи дешева вона, чи дорога — мене вона влаштувала. Мені підбирали цю квартиру ріелтори», — наголосив чиновник.
Продавець квартири — не публічна особа, він працює у сфері IT. Чоловік не захотів відповідати на запитання журналістів про те, чи ціна, вказана у договорі, відповідає тій сумі, яку він насправді отримав від Мельника.
На запитання, чому продавець вирішив продати квартиру вдвічі дешевше за ринкову вартість, Мельник відповів: «От не готовий я вам сказати, чому. Я не вважаю цю ціну заниженою. Для мене це немалі кошти — мільйон гривень».
Експерти вважають, що заниження офіційної вартості угоди — це «практика» задля зменшення суми сплати податків до бюджету.
Податки з купівлі-продажу такої квартири, яку купив Мельник, мали скласти близько 192 тисяч гривень, але склали близько 96 тисяч.
Мельник понад 14 років служив у Податковій міліції, а в 2014—2016 роках був керівником головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби. ДФС він очолює з кінця 2020 року.
На конкурсі на посаду голови БЕБ він набрав високі бали і пройшов до фіналу. Також пройшли член Ради Нацбанку Василь Горбаль і прокурор Офісу генпрокурора Атілла Ковчі.
- Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила закон «Про Бюро економічної безпеки України». Його діяльність координуватиме Кабінет міністрів. Тому в Україні ліквідують податкову міліцію, економічні підрозділи СБУ і Нацполіції — замість них буде БЕБ. Новий орган має почати роботу 25 вересня. ДФС припинить своє існування наступного дня.
- Заявки на голову БЕБ подали 59 кандидатів, із яких 11 відхилили на першому етапі. Серед них була заявка екссекретаря РНБО Данилюка. Він через суд вимагає зупинити конкурс. Раніше через конкурс він побився з радником голови Офісу президента Миловановим.