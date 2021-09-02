«Схемы»: Глава БЭБ Мельник купил квартиру в «Аркадии» по цене вдвое ниже рыночной

Новоназначенный глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник приобрел квартиру в элитном жилом комплексе в курортном районе Одессы, заплатив за нее вдвое меньше рыночной цены.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы», передает «Радио Свобода».

Упомянутую квартиру на 67,8 квадратных метра в ЖК «19 жемчужина» в курортном районе Одессы «Аркадия» Мельник купил за 1,13 млн гривен. Это вдвое дешевле рыночной стоимости квартиры, поскольку цена за 1 кв. м в тот период составляла от 1 200 до 1 300 долларов.

Сам Мельник в комментарии журналистам заявил, что «все — прозрачно и такая стоимость квартиры подтверждена официальной оценкой».

«Я оплатил ту сумму, которую определил продавец. Какая цена была указана, ту цену я заплатил. Я не очень мониторил объявления. Меня цена не впечатлила, дешевая она или дорога — меня она устроила. Мне подбирали эту квартиру риелторы», — отметил чиновник.

Продавец квартиры — не публичный человек, он работает в сфере IT. Мужчина не захотел отвечать на вопросы журналистов о том, соответствует ли цена, указанная в договоре, той сумме, которую он на самом деле получил от Мельника.

Также на вопрос, почему продавец решил продать квартиру вдвое дешевле рыночной стоимости, Мельник ответил: «Вот не готов я вам сказать, почему. Я не считаю эту цену заниженной. Для меня это — немало — миллион гривен».

Эксперты считают, что занижение официальной стоимости сделки — это «практика» для уменьшения суммы уплаты налогов в бюджет.

Налоги по купли-продажи такой квартиры, которую купил Мельник, должны были составить около 192 тысяч гривен, но составили около 96 тысяч.

Мельник более 14 лет проходил службу в Налоговой милиции, а в 2014—2016 годах был руководителем главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы. ГФС он возглавляет с конца 2020 года.

На конкурсе на должность главы БЭБ он набрал высокие баллы и прошел в финал. Также прошли член Совета Нацбанка Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.