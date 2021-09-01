Талібан заявив, що оточив останню непідконтрольну провінцію Панджшер. Опір закликають здатися
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Бойовики ісламського руху «Талібан» заявили, що оточили останню непідконтрольну провінцію Панджшер і закликали «Національний фронт опору» (НФС) Афганістану та його лідера Ахмада Масуда здатися.
Про це пише Reuters.
Член керівництва «Талібану» Амір Хан Моттакі заявив, що переговори з лідерами провінції Панджшер не дали результатів, хоча таліби «доклали багато зусиль». Тепер бойовики планують захопити територію силою. Жителям Панджшеру вони пригрозили війною.
Місцеві журналісти та ЗМІ повідомляють, що таліби другий день безуспішно штурмують провінцію в 3—4 районах.
- Війська Ахмада Масуда в Панджшері висунули талібам ультиматум ще 22 серпня. Вони вимагали децентралізації та побудови нової системи правління, яка забезпечить соціальну справедливість, права і свободу для всіх. Таліби у відповідь дали Масуду 4 години, щоб той здався.
- 23 серпня бойовики «Талібану» атакували Панджшер, але були відкинуті. Наступні атаки теж не увінчалися успіхом.
- 26 серпня у провінції Парван пройшли переговори між делегаціями талібів і «Фронту національного опору».