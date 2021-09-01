Талібан заявив, що оточив останню непідконтрольну провінцію Панджшер. Опір закликають здатися

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Бойовики ісламського руху «Талібан» заявили, що оточили останню непідконтрольну провінцію Панджшер і закликали «Національний фронт опору» (НФС) Афганістану та його лідера Ахмада Масуда здатися.

Про це пише Reuters.

Член керівництва «Талібану» Амір Хан Моттакі заявив, що переговори з лідерами провінції Панджшер не дали результатів, хоча таліби «доклали багато зусиль». Тепер бойовики планують захопити територію силою. Жителям Панджшеру вони пригрозили війною.

Місцеві журналісти та ЗМІ повідомляють, що таліби другий день безуспішно штурмують провінцію в 3—4 районах.