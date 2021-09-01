Нардеп Железняк: Кабмін потайки почав конкурс до Ради громадського контролю Бюро економічної безпеки
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- Олег Панфілович
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Кабінет міністрів потайки почав відбір до Ради громадського контролю за діяльністю Бюро економічної безпеки.
Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
За його словами, 18 серпня Кабмін ухвалив постанову, якою затвердив порядок формування Ради громадського контролю з щонайменше пʼятиденним строком подачі документів та скоротив термін подачі документів на перший конкурс до трьох днів.
Після цього на сайті Кабміну з’явилося оголошення про початок конкурсу та подачу документів з 30 серпня до 18:00 1 вересня. При цьому це оголошення не відображене ні у стрічці новин сайту уряд, ні на сторінках у соцмережах.
«Все – ніби і повідомили, але зайвий ніхто не знає. Мета досягнута», — підкреслив нардеп.
Він нагадав, що члени Ради громконтролю входять до конкурсної комісії з набору детективів бюро, а також до комісії, яка розбирається в справах з дисциплінарними проступками працівників БЕБ та призначає покарання.
- Кабінет міністрів обрав головою Бюро економічної безпеки (БЕБ) керівника Державної фіскальної служби Вадима Мельника.
- Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила закон «Про Бюро економічної безпеки України». Його діяльність координуватиме Кабінет міністрів. Тому в Україні ліквідують податкову міліцію, економічні підрозділи СБУ і Нацполіції — замість них буде БЕБ. Новий орган має почати роботу 25 вересня. ДФС припинить своє існування наступного дня.
- Заявки на голову БЕБ подали 59 кандидатів, із яких 11 відхилили на першому етапі. Серед них була заявка екссекретаря РНБО Данилюка. Він через суд вимагає зупинити конкурс. Раніше через конкурс він побився з радником голови Офісу президента Миловановим.