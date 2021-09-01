Reuters опублікував останню розмову Байдена з президентом Афганістану перед падінням Кабулу. Про що вони говорили

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ЗМІ зʼясували подробиці останньої розмови між президентом США Джо Байденом і його колегою Ашрафом Гані перед захопленням Афганістану «Талібаном».

Так, Байден у телефонній розмові з Гані 23 липня радив говорити про успіхи в боротьбі з талібами — незалежно від того, чи є це правдою. Про це йдеться в розшифровці розмови, опублікованій агентством Reuters.

Журналісти агентства переглянули стенограму телефонної розмови президента і прослухали аудіозаписи, щоб підтвердити достовірність розмови. Відповідні матеріали на умовах анонімності надало джерело, яке не уповноважене їх поширювати.

Під час дзвінка Байден запропонував допомогу, якщо Гані зможе публічно заявити, що у нього є план контролю над ситуацією, яка розвивається в Афганістані.

«Ми продовжимо надавати безпосередню авіаційну підтримку, якщо будемо знати, який план», — сказав Байден.

Президент США також порадив Гані заручитися підтримкою могутніх афганців щодо майбутньої військової стратегії, а потім призначити відповідального за ці зусилля «воїна» і навів як приклад міністра оборони генерала Бісміллу Хана Мохаммаді.

Байден також похвалив афганські збройні сили, які були навчені та фінансувалися урядом США.

«У вас 300 тисяч добре озброєних сил проти 70—80 тисяч, вони явно здатні добре боротися», — сказав він Гані.

Через кілька днів після цього афганські збройні сили почали згортатися у столицях провінцій країни, практично без бою здаючи територію талібам.

Переважно Байден зосередився на проблемі «сприйняття» афганського уряду.

«Мені не потрібно розповідати вам, що в усьому світі та в деяких частинах Афганістану, я вважаю, справи йдуть не дуже добре з точки зору боротьби з «Талібаном», — сказав Байден, додовши, що «необхідно, правда це чи ні, спроєктувати іншу картину».

Слова американського лідера показали, що він не очікував, що через 23 дні станеться масове повстання. «Ми збираємося продовжувати наполегливу дипломатичну, політичну, економічну боротьбу, щоб ваш уряд не тільки вижив, але й продовжував зростати», — сказав Байден.

Гані зі свого боку заявив Байдену, що миру в Афганістані можна досягнути завдяки збалансованому військовому рішенню, але діяти треба якомога швидше.

«Ми зіткнулися з повномасштабним вторгненням, що складається з талібів, повного пакистанського планування та матеріально-технічної підтримки, а також принаймні 10—15 тисяч міжнародних терористів, переважно пакистанців», — сказав Гані.

Афганістан обіцяв змінити свою військову стратегію, зосередивши увагу на захисті великих міст, а не на боротьбі за сільські території. Байден схвалив цю стратегію та сказав, що це допоможе не тільки на місцях, але й з точки зору міжнародного «сприйняття», необхідного для зміцнення світової підтримки афганського уряду.

Гані також запевнив Байдена, що «ваша впевненість у підтримці має дуже велике значення».

Через два тижні після розмови Байдена з Гані таліби захопили столиці ще кількох провінцій Афганістану.