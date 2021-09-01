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Київрада опублікувала перелік обʼєктів, які підпадають під мораторій на реконструкцію

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Сергій Моргунов / «Бабель»

Заступник міського голови і секретар Київської міської ради Володимир Прокопів опублікував перелік обʼєктів, на які поширюється рішення Київради про мораторій на реставрацію, аби їх не зносили.

Список він оприлюднив у середу, 1 вересня, у Telegram-каналі. Прокопів наголосив, що цей список не є кінцевим і буде розширюватися.

31 серпня 2021 року в Києві ввели мораторій на реконструкцію та капітальний ремонт історичних будівель ХІХ—ХХ століть, аби їх не знищували. Однак у Мінкультури заявили, що цей мораторій пропонує не комплексний підхід, а частковий: будь-який забудовник у судовому порядку може обійти мораторій.