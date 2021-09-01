Київрада опублікувала перелік обʼєктів, які підпадають під мораторій на реконструкцію

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Заступник міського голови і секретар Київської міської ради Володимир Прокопів опублікував перелік обʼєктів, на які поширюється рішення Київради про мораторій на реставрацію, аби їх не зносили.

Список він оприлюднив у середу, 1 вересня, у Telegram-каналі. Прокопів наголосив, що цей список не є кінцевим і буде розширюватися.

Автозаводська, 2;

Амосова, 13, 16;

Андріївський узвіз, 30;

Антонова, 2/32;

Антоновича, 7;

Багговутівська, 1;

Борисоглібська, 10;

Боричів Тік, 27;

Василя Тютюнника, 7;

Велика Житомирська, 38б;

Велика Окружна, 4;

Верхній Вал, 34/13;

Воздвиженська, 1б, 25, 35;

Вокзальна, 1, 3, 5, 7, 9, 13;

Георгієвський провулок, 2, 9/11;

Гоголівська, 7г;

Голосіївський проспект, 8;

Гончара, 36;

Делегатський провулок, 4, 6, 12;

Десятинний провулок, 7;

Жилянська, 47, 160;

Залізничне шосе, 2;

Інженерний провулок, 4;

Квітучий провулок, 18;

Кирилівська, 41, 103;

Левандовська, 3, 3б;

Липинського, 4;

Лобановського проспект, 148;

Малопідвальна, 4б;

Межигірська, 12, 12/25;

Мельникова, 8, 20;

Музейний провулок, 8;

Набережне шосе, 12, 14;

Набережно–Хрещатицька, 7б, 7в;

Нагірна, 2, 4, 5, 13/2, 16/13, 17, 19;

Нагірний провулок, 4;

Нижній Вал, 37;

Обсерваторна, 17;

Овруцька, 7а, 26;

Отто Шмідта, 13;

Майбороди, 32;

Повітрофлотський проспект, 28;

Притисько-Микільська, 2;

Прорізна, 8, 23, 27;

Рейтарська, 9;

Шота Руставелі, 19, 38в;

Сагайдачного, 22, 20/2;

Саксаганського, 44е, 61/17;

Січових Стрільців, 24, 91;

Сковороди, 1, 7/9 ;

Стара Поляна, 46;

Тарасівська, 6, 8, 9, 23—25, 38, 40;

Татарська, 32;

Терещенківська, 17б;

Тропініна, 1, 10, 13;

Тургенівська, 22;

Шутова, 1, 3, 4;

Ярославів Вал, 10;

Ярославська, 8.

31 серпня 2021 року в Києві ввели мораторій на реконструкцію та капітальний ремонт історичних будівель ХІХ—ХХ століть, аби їх не знищували. Однак у Мінкультури заявили, що цей мораторій пропонує не комплексний підхід, а частковий: будь-який забудовник у судовому порядку може обійти мораторій.