CNN: США уклали таємну угоду з талібами. Ті супроводжували в аеропорту Кабулу американців
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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STR / Contributor
Військові США уклали секретну угоду з «Талібаном» у рамках якої бойовики супроводжували американців до воріт кабульського аеропорту, аби тих евакуювали.
Про це CNN розповіли два представники Міністерства оборони США.
США створили «секретні ворота» в аеропорту і «контакт-центри», щоб направляти американців для евакуації. Американці отримували повідомлення про збір в спеціальних пунктах поряд з повітряними воротами. Там таліби перевіряли їхні документи, після чого супроводжували коротким шляхом до зони проходу, яка перебувала під контролем військовослужбовців США. За один день бойовики супроводжували в аеропорт кілька таких груп. Один з військових чиновників сказав, що домовленість з талібами «красиво працювала».
Інші джерела CNN розповіли, що американці в Афганістані не вірили, коли їм говорили про безпечний прохід у супроводі талібів. Багато хто думав, що вони неправильно розуміли напрямки, куди треба йти і шукали розʼяснення. Людей запевняли, що таліби дійсно дозволили їм вийти.
Зазначимо, що протягом усієї евакуації офіційні особи адміністрації Байдена підкреслювали, що таліби співпрацюють і забезпечують «безпечний прохід» для американців.
- Вночі 31 серпня США завершили евакуацію військових з Афганістану, тим самим припинивши евакуацію людей. Літаки США починаючи з 14 серпня, коли бойовики «Талібану» підійшли до столиці, евакуювали понад 120 тисяч людей — це одне з найбільших повітряних перевезень в історії.
- «Талібан» обіцяє дозволити іноземним громадянам і афганцям з відповідними документами безпечно покинути країну після завершення міжнародної рятувальної місії.
- Україна продовжить евакуацію своїх громадян з Афганістану і після 31 серпня. Дипломати разом із представниками інших відомств розробляють безпечні шляхи виїзду через інші аеропорти або наземними маршрутами.