Міністр Кулеба: Приблизно 200 українців просять евакуювати їх із Афганістану

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Костянтин Симоненко

Про евакуацію з Афганістану попросили ще приблизно 200 українців, але ситуація з кількістю охочих виїхати до України постійно змінюється.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час робочого візиту у складі української делегації до США, повідомляє «Громадське».

«Хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з’явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще», — запевнив він.

Водночас Кулеба зазначив, що про допомогу з евакуацією своїх громадян Україну попросили чотири країни.

«Не треба торгувати людським горем і намагатися продавати його і перетворювати на маркетинг. Ми не займаємося саморекламою, ми просто робимо свою справу. Наші партнери це цінують», — сказав він, відповідаючи на запитання щодо можливості використати допомогу в евакуації як геополітичну перевагу і плюс у відносинах з іншими державами.

Тим часом видання «Заборона» опублікувало відеозвернення громадян України до президента Володимира Зеленського із проханням евакуювати їх та їхні родини з Афганістану.