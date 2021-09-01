Міністр Кулеба: Приблизно 200 українців просять евакуювати їх із Афганістану
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Костянтин Симоненко
Про евакуацію з Афганістану попросили ще приблизно 200 українців, але ситуація з кількістю охочих виїхати до України постійно змінюється.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час робочого візиту у складі української делегації до США, повідомляє «Громадське».
«Хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з’явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще», — запевнив він.
Водночас Кулеба зазначив, що про допомогу з евакуацією своїх громадян Україну попросили чотири країни.
«Не треба торгувати людським горем і намагатися продавати його і перетворювати на маркетинг. Ми не займаємося саморекламою, ми просто робимо свою справу. Наші партнери це цінують», — сказав він, відповідаючи на запитання щодо можливості використати допомогу в евакуації як геополітичну перевагу і плюс у відносинах з іншими державами.
Тим часом видання «Заборона» опублікувало відеозвернення громадян України до президента Володимира Зеленського із проханням евакуювати їх та їхні родини з Афганістану.
- 26 серпня біля воріт аеропорту, де на евакуацію очікували тисячі афганців, пролунали два вибухи. У натовпі людей підірвалися терористи-смертники. Відповідальність взяли на себе бойовики «Ісламської держави Хорасан» (ІД-Х) — ця регіональна філія групи джихадистів, які називають себе «Ісламською державою», діє в Афганістані та Пакистані. Жертвами вибуху стали понад 20 людей, 13 з яких — американські військові.
- Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня спільними зусиллями українських дипломатів, військових і розвідників з Афганістану до України організували шість евакуаційних рейсів. Вони повернули до Києва понад 650 українців, членів їхніх сімей, іноземних журналістів, міжнародних правозахисників і людей, яким загрожувала небезпека.
- Раніше стало відомо, що підрозділи руху «Талібан» почали займати позиції на території кабульського аеропорту.