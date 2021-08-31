Першим заступником нового очільника МВС Монастирського призначили заступника голови МЗС Єніна

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Facebook / Eugene Enin

Кабмін призначив першого заступника міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Ним став вже колишній заступник очільника МЗС Євгеній Єнін.

Про це йдеться в розпорядженні уряду № 1014-р.

«Призначити Єніна Євгенія Володимировича першим заступником міністра внутрішніх справ України з 7 вересня 2021 року», — зазначається в документі.

Євгеній Єнін у 2005—2010 роках працював у посольстві України в Молдові. Потім з 2012 до 2016 року працював у посольстві України в Італії.

У 2016 році його призначили заступником генпрокурора, а в квітні 2020 року він перейшов на роботу в МЗС — заступником міністра.