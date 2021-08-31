ЄС погодився на консультації з Україною з приводу «Північного потоку — 2»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Christian Thiel / Getty Images
Європейський Союз погодився на проведення консультацій з Україною з приводу російського газопроводу «Північний потік – 2». Київ подав відповідний запит.
Про це розповіли у Єврокомісії агентству Інтерфакс.
«Ми направили нашим українським колегам відповідь, в якій висловили готовність обговорювати і продовжувати постійний діалог з питань, повʼязаних з енергетикою. Ми перебуваємо в постійному контакті з українською владою з багатьох питань, зокрема, з питань енергетики та з нетерпінням чекаємо можливості обговорити з нашими українськими колегами, як найкраще виконати їх прохання щодо консультацій», — підкреслили там.
Також у Єврокомісії наголосили, що ЄС, як і раніше, надає великого значення енергетичній безпеці України і готовий обговорювати будь-які питання, які хвилюють Україну.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2» . Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- Президент США Джо Байден заявив, що на завершальному етапі реалізації проєкту «Північний потік — 2» вже немає можливості зупинити його будівництво. Водночас Ангела Меркель зазначила, що ці домовленості не вирішують усіх проблем, але допомагають усім сторонам.
- У кінці липня голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну і після 2024 року.