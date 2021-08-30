США завершили евакуацію військових із Афганістану. Із Кабулу вилетів останній американській літак

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Міністерство оборони США

З Афганістану вночі 31 серпня вилетів останній американський літак, який займався евакуацією військових США. Операція завершена.

Цю інформацію підтвердив Пентагон, а деталі пише The Washington Post.

У Кабулі настало 31 серпня (різниця у часі із Києвом становить дві години) — дедлайн від талібів щодо виведення військ США. Із виведенням військ США завершується 20-річна місія американців в Афганістані.

«Я тут, щоб оголосити про завершення нашого виводу з Афганістану і про кінець військової місії з евакуації американських громадян, громадян третіх країн і афганців з вразливих груп. Останній C-17 вилетів з міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 30 серпня в полудень о 15:29 [за Вашингтоном або 22:29 за Києвом]», — сказав командувач Центральним командуванням Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі на пресконференції.

Телеканал Al-Jazeera з посиланням на джерела у «Талібані» пише, що аеропорт Кабула перейшов під повний контроль бойовиків після того, як звідти пішли американські військові. Аеропорт був єдиним способом покинути Афганістан.

Також Маккензі назвав підсумкові дані по втратах Сполучених Штатів за час війни в Афганістані: 2 461 людина загинула і понад 20 тисяч поранених. За даними Пентагону, в Афганістані залишається близько 2 тисяч «особливо агресивних» бойовиків «Ісламської держави».

З 14 серпня евакуювали понад 120 тисяч людей — це одне з найбільших повітряних перевезень в історії (6 тисяч своїх громадян, в країні залишаються ще кілька сотень американців). У Пентагоні заявили, що в Афганістані не залишилося жодного американського солдата.

Нагадаємо, що «Талібан» погодився дозволити іноземним громадянам і афганцям з відповідними проїзними документами безпечно покинути країну після завершення міжнародної рятувальної місії.