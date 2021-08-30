Politico: Військове керівництво США майже за добу до теракту в аеропорту Кабулу знало про підготовку нападу

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Вище військове керівництво США за добу до теракту в аеропорту Кабулу мало інформацію про можливий напад смертника.

Про це повідомляє Politico.

25 серпня військове керівництво США зібралося для обговорення можливого теракту в Афганістані. За даними видання, у Пентагоні в середу, о 08:00 за місцевим часом (16:30 в Кабулі) міністр оборони США Ллойд Остін наказав топчиновникам відомства по всьому світу підготуватися до неминучої «події з масовими жертвами».

Під час зустрічі голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив про важливі розвіддані, які вказують на те, що філія «Ісламської держави» в Афганістані планувала «комплексний напад».

Контрадмірал Пітер Васелі, командувач американських військ в Афганістані, і генерал-майор Крістофер Донахʼю, командувач 82-ї повітряно-десантної дивізії дзвонили з Кабулу і повідомили, що ворота Еббі (Abbey Gate), де було вказано зібратися американським громадянам, щоб потрапити в аеропорт, являють собою «найвищий ризик», і докладно розповіли про свої плани щодо захисту аеропорту.

«Я не вірю, що люди перебувають під настільки неймовірним ризиком на місцях», — сказав Остін, згідно із записами. Під час іншої наради в той же день після полудня командири докладно описали план закриття воріт Еббі до полудня четверга за кабульським часом. Але американці вирішили тримати ворота відкритими довше, ніж планувалося, щоб дозволити британським союзникам продовжити евакуацію свого персоналу, що базується в сусідньому готелі Baron.