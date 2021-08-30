МАГАТЕ: Північна Корея, ймовірно, перезапустила ядерний реактор для створення зброї
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Loco Steve / Flickr
Північна Корея ймовірно перезапустила ядерний реактор в Йонбьоні, який виробляв плутоній, як вважається, для ядерної зброї.
Про це сказано e звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає Reuters.
У звіті зазначено, що з липня 2021 року на реакторі зʼявилися ознаки його запуску, зокрема скидання води для охолодження. Без роботи він стояв з початку грудня 2018 року і у МАГАТЕ зазначають, що реактор лежить в основі ядерної програми Північної Кореї.
Також є свідчення роботи лабораторії — вона пʼять місяців обробляла повну партію відпрацьованого палива, що явно порушує резолюції Ради Безпеки ООН.
МАГАТЕ стежить за реактором за допомогою супутникових знімків. З 2009 року у інспекторів немає доступу до КНДР, після того як Пхеньян всіх вислав. Міжнародне співтовариство вважає, що Північна Корея намагається створити свою ядерну зброю. Останнє ядерне випробування було в 2017 році.
- У березні ЗМІ повідомляли, що КНДР відновила роботу ядерного обʼєкта в Йонбьоні. Дані супутників свідчать про підготовку до створення боєголовок.
- КНДР останні роки активно тестує різні балістичні ракети. В кінці березня Північна Корея розкрила деталі запуску двох ракет, які виявилися дуже схожими на російський «Іскандер».