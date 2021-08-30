Каньє Вест звинуватив свій лейбл у неузгодженому релізі нового альбому — попри кілька його презентацій
- Автор:
- Олег Панфілович
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Taylor Hill / Contributor
Американський репер Каньє Уест звинуватив компанію Universal Music в тому, що вона випустила його новий альбом Donda без відома артиста і заблокувала слухачам доступ до однієї з пісень.
Про це музикант повідомив у Instagram.
За твердженням музиканта, компанія заблокувала доступ до треку Jail 2, записаному спільно з Мерліном Менсоном і репером DaBaby. Останній опинився в центрі гомофобного скандалу, коли під час виступу на фестивалі Rolling Loud в Маямі попросив підняти телефони вгору тих, «у кого немає ВІЛ/СНІД і хто не займаєтеся одностатевим сексом на парковці». Пізніше стало відомо, що трек вже доступний до прослуховування.
10-й альбом Веста вийшов напередодні, 29 серпня. Спочатку очікувалося, що платівка побачить світ 23 липня. Потім її появу кілька разів переносили. За цей час репер встиг поселитися на стадіоні в Атланті, щоб закінчити альбом, провів чотири презентації своєї нової роботи і випустив колонку для реміксів.
- У квітні прототип кросівок Каньє Веста, випущених в колаборації з компанією Nike, перші Nike Air Yeezy 1 продали на аукціоні Sothebyʼs за $1,8 мільйона, що зробило їх найдорожчими кросівками в світі.
- Перед цим стало відомо про розлучення Веста з Кім Кардашʼян. Однією з головних причин розлучення називають невдалу спробу Веста балотуватися на виборах. Під час передвиборчої кампанії він зробив низку шокуючих і неоднозначних заяв, а його сімʼя заявила про загострення у музиканта психічних розладів. Вест також говорив, що у 2012 році він думав про аборт, коли Кардашʼян була вагітна їхньою першою дитиною. У своїх твітах він писав, що хоче розлучитися з Кардашʼян, але згодом вибачився.