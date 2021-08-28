США почали виводити свої війська з аеропорту Кабулу
- Автор:
- Олег Панфілович
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US Embassy Kabul Afghanistan / Flickr
США почали виводити свої війська з аеропорту Кабула.
Про це повідомляє Reuters.
На брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі відмовився повідомити, скільки американських військовослужбовців залишилося в Кабулі. Агентство зазначає, що на піку розгортання американських сил аеропорт Кабулу охороняли 5,8 тис. військовослужбовців.
На брифінгу генерал-майор армії США Вільям Тейлор сказав, що два бойовики ІДІЛ були вбиті і ще один поранений внаслідок удару безпілотника у пʼятницю в провінції Нангархар на сході Афганістану.
- Напередодні стало відомо, що підрозділи руху «Талібан» почали займати позиції на території кабульського аеропорту.
- Країни поспішають евакуювати з Афганістану людей до 31 серпня. Таліби виступили проти продовження терміну, але обіцяли дозволити іноземцям і афганцям покинути країну після 31 серпня.
- Раніше таліби вимагали від США вивезти війська і людей, які співпрацювали із силами НАТО, до 31 серпня. Влада США заявляла, що до цієї дати не встигне вивезти людей. У Пентагоні повідомили, що авіація США вже вивезла 88 тисяч людей. Наразі в аеропорту в очікуванні вильоту перебувають понад 10 тисяч людей.