«Немає і бути не може». Глава МЗС про відносини України з «Талібаном»

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В України немає і не може бути жодних дипломатичних чи інших відносин з радикальним рухом «Талібан».

Таку позицію висловив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Зараз відносин з талібами немає і бути не може, тому що більшістю країн світу ця організація визнана терористичною. Ми не підтримуємо дипломатичних звʼязків з ними, але безумовно заради життя і безпеки громадян [готові до певної взаємодії], щоб координувати евакуацію. Але це жодним чином не свідчить про їх міжнародне визнання», — сказав дипломат.

Він зазначив, що зараз іноземні війська покидають аеропорт в Кабулі, тому немає чіткого розуміння, хто саме контролює його — таліби чи сили Туреччини.

«Наразі відповіді на це питання немає. Але ми знайдемо її для того, щоб вивезти всіх громадян України, які потребують цього», — додав міністр.

25 серпня Туреччина почала виведення з Афганістану свого військового контингенту, який перебуває в країні з 2002 року в рамках мандату ООН і НАТО. А Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий співпрацювати з «Талібаном» для того, щоб «захистити інтереси Анкари».