Їхав у Відень, а опинився в Монако. Прокуратура вимагає змінити запобіжний захід для ексміністра Рудьковського

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Facebook / Рудьковський Микола

Офіс генпрокурора просить суд змінити запобіжний захід підозрюваному у справі про викраденні Олега Семінського ексміністру транспорту і зв’язку часів Януковича Миколі Рудьковському.

Річ у тім, що підозрюваний поїхав у Монако замість того, аби лікуватися у Відні, повідомляє УП.

Рудьковського підозрюють в організації викрадення і тортур глави компанії «Нафтогазвидобування». За цією справою він має перебувати під домашнім арештом. Наразі прокуратура клопоче про зміну запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на тримання під вартою.

Таке рішення ухвалили через порушення підозрюваним умов дозволу прокурора на виїзд за кордон — йому дозволили полетіти у Відень, але той опинився в Монако, і прокуратура підтвердила цю інформацію.

Нагадаємо, на початку липня Рудьковському змінили запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт у зв’язку з наявністю у нього низки хронічних захворювань. Він звернувся з клопотанням про надання дозволу на виїзд в Австрію для обстеження і лікування з 5 до 21 серпня 2021 року.

Потребу виїзду він мотивував рекомендаціями лікарів і відсутністю в Україні необхідного медичного обладнання та фахівців. Цей дозвіл він отримав.