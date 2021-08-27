Байден пообіцяв помститися терористам ІД за теракти в Кабулі
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Gage Skidmore / Flickr
Президент США Джо Байден пообіцяв помститися терористам «Ісламської держави» за загибель військових США під час терактів в Афганістані.
Про це він заявив під час виступу в Білому домі.
«Ми не пробачимо, ми не забудемо... Ми вистежимо вас і примусимо заплатити. Ці терористи ІД не переможуть. Ми врятуємо американців; ми вивеземо наших афганських союзників, і наша місія продовжиться. Америку не налякати», — сказав Байден, звертаючись до організаторів атак у Кабулі, а також до всіх, «хто бажає Америці зла».
Президент США зауважив, що військові вирішили залишитися і завершити евакуацію американців з Афганістану, попри загрозу нових терактів.
За словами глави Білого дому, він готовий завдати удару по бойовиках «Ісламської держави» і вже доручив розробити план-відповідь.
«Я наказав своїм командирам розробити оперативні плани з завдання ударів по ключових обʼєктах і керівництву ІД… Ми відповімо із силою і точністю в наш час в тому місці, яке виберемо, будь-якої миті, яку ми визначимо», — запевнив він.
Водночас Байден узяв на себе відповідальність за «все, що сталося останнім часом», а також пояснив, чому США залишили авіабазу в Баграмі.
«Військові зробили висновок, що Баграм не становить великої доданої вартості та мудріше зосередитися на Кабулі. Я послідував їхній рекомендації», — зазначив американський президент.
- 26 серпня біля воріт і стін аеропорту, де на евакуацію очікують тисячі афганців, пролунали два вибухи. Загинули цивільні афганці, які намагаються залишити країну, а також 11 американських морських піхотинців і один медик ВМС США. Ще 15 бійців США отримали поранення.
- У Кабулі теж були чутні вибухи. Місцеві журналісти та ЗМІ повідомили про щонайменше шість вибухів. Один з них стався біля аеропорту, інші — на околиці Кабулу.
- На території Афганістану досі залишаються приблизно 90 громадян України, над евакуацією яких працюють дипломати.