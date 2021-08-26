«Талібан» заборонить музику в Афганістані — вона «суперечить» ісламу

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Ісламістський рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, заборонить в країні музику.

Про це в інтервʼю The New York Times розповів представник руху Забіхула Муджахід.

«Музика заборонена в ісламі. Але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей не робити таких речей, замість того, щоб тиснути на них», — сказав він.

Муджахід запевнив, що таліби хочуть «відновити країну», зруйновану десятиліттями війни, і побудувати майбутнє, в якому немає місця помсті.

Відповідаючи на питання про долю жінок Афганістану, таліб заявив, що у довгостроковій перспективі жінки зможуть повернутися до своїх повсякденних справ, а поки їм рекомендовано не виходити з дому і повністю закривати обличчя на вулиці з метою безпеки. Муджахід нагадав, що рекомендація діє до тих пір, поки всіх членів руху «не навчать правильно поводитися із жінками».

«Якщо вони ходять у школу, офіс, університет або лікарню, їм не потрібен махрам [чоловік-супровідник]», — сказав Муджахід.