У НАТО пояснили, яких реформ очікують від України для вступу до Альянсу

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Utenriksdepartementet UD / Flickr

Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане запевнив, що рішення про вступ України в НАТО було підтверджено на найвищому політичному рівні в Альянсі, і закликав продовжувати внутрішні реформи.

Про це він заявив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«Я думаю, що найважливіше політичне підтвердження Політики відкритих дверей та перспективи приєднання України і Грузії до НАТО було зроблено лідерами НАТО на саміті у Брюсселі всього кілька місяців тому. Тож це справді так», — сказав Джоане.

За його словами, суть НАТО та Євросоюзу полягає в існуванні блоків на «фундаментальному припущенні», що період сфер впливу в Європі назавжди зник, а держави обирають свою долю відповідно до суверенного права вибору свого напрямку.

«Якщо Україна обирає, народ України та керівництво України обирають йти до західних інституцій — це те, що ми заохочуємо і підтримуємо. Ніхто не має права диктувати своїм сусідам чи комусь іншому в Європі, яку долю їм обирати. Це те, що є сутністю того, хто ми є і що ми представляємо», — наголосив заступник генсека Альянсу.

Окремо Джоане уточнив, що НАТО чекає від України реформування інституцій національної безпеки, управління та контролю, цивільного контролю, політичного контролю, парламентського нагляду, реформи сектору розвідки, а також взаємосумісності у Збройних силах.

«Є й більш широкі речі, коли йдеться про боротьбу з корупцією, реформування судової системи, забезпечення того, щоб система функціонувала в рамках верховенства права, стримувань і противаг. Усі ці питання не обов’язково пов’язані з оборонним сектором, але повʼязанні з цінностями, яких ми дотримуємось. Ось чому ми закликаємо Україну продовжувати в максимально можливому обсязі використовувати Річну національну програму», — додав він і нагадав, що у грудні відбудеться спільний перегляд цієї програми.