Проєкт City Express: «Укрзалізниця» тестує поїзд Stadler FLIRT для приміського сполучення
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- Костя Андрейковець
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Facebook / Укрзалізниця
Компанія «Укрзалізниця» тестує швейцарський поїзд Stadler FLIRT, який в майбутньому планують пустити на маршрутах приміського сполучення та міської електрички в Києві, Дніпрі та Харкові.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
За планом перші Stadler FLIRT повинні запустити на маршрутах київського вузла до кінця 2022 року. Потім такі поїзди запустять на маршрутах у Дніпрі та Харкові.
Закупівля і запуск Stadler FLIRT — це частина проєкту City Express. Паралельно з тестом поїзду УЗ завершує підготовку технічних вимог до рухомого складу і вже до кінця вересня планує оголосити тендер. Серед джерел фінансування закупівлі розглядають як кошти держбюджету, так і кредитні, запропоновані виробниками.
У Києві FLIRT обслуговуватиме 6 напрямків навколо Києва: Вишгородський, Богуславський (Трипілля, Кагарлик, Миронівка), Ніжинський (Бровари, Бобровиця, Носівка), Яготинський (Бориспіль, Березань), Узинський (Боярка, Вишневе, Васильків, Фастів, Біла Церква) та Клавдієвський (Ірпінь, Буча, Ворзель, Немішаєве).
Довідка
Stadler FLIRT — це електропоїзд, який розвиває максимальну швидкість у 160 км/год. У ньому 262 місця 1 і 2-го класів. Поїзд пристосований для маломобільних категорій і людей з інвалідністю — він обладнаний пандусом, місцями для розміщення людей на інвалідних візках та інформаційними бордами зі шрифтом Брайля.
- Раніше «Укрзалізниця» представила перший модернізований інклюзивний приміський поїзд, але його майбутній маршрут не назвала. Його модернізація обійшлася в 70,6 мільйона гривень.
- До цього УЗ вивела на маршрути десять нових вагонів для приміських поїздів зі спеціальними місцями для перевезення велосипедів.