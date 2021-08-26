Проєкт City Express: «Укрзалізниця» тестує поїзд Stadler FLIRT для приміського сполучення

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Компанія «Укрзалізниця» тестує швейцарський поїзд Stadler FLIRT, який в майбутньому планують пустити на маршрутах приміського сполучення та міської електрички в Києві, Дніпрі та Харкові.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

За планом перші Stadler FLIRT повинні запустити на маршрутах київського вузла до кінця 2022 року. Потім такі поїзди запустять на маршрутах у Дніпрі та Харкові.

Закупівля і запуск Stadler FLIRT — це частина проєкту City Express. Паралельно з тестом поїзду УЗ завершує підготовку технічних вимог до рухомого складу і вже до кінця вересня планує оголосити тендер. Серед джерел фінансування закупівлі розглядають як кошти держбюджету, так і кредитні, запропоновані виробниками.

У Києві FLIRT обслуговуватиме 6 напрямків навколо Києва: Вишгородський, Богуславський (Трипілля, Кагарлик, Миронівка), Ніжинський (Бровари, Бобровиця, Носівка), Яготинський (Бориспіль, Березань), Узинський (Боярка, Вишневе, Васильків, Фастів, Біла Церква) та Клавдієвський (Ірпінь, Буча, Ворзель, Немішаєве).

Довідка

Stadler FLIRT — це електропоїзд, який розвиває максимальну швидкість у 160 км/год. У ньому 262 місця 1 і 2-го класів. Поїзд пристосований для маломобільних категорій і людей з інвалідністю — він обладнаний пандусом, місцями для розміщення людей на інвалідних візках та інформаційними бордами зі шрифтом Брайля.