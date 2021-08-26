CNN: Таліби «помістили» експрезидента Афганістану Карзая під домашній арешт
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Таліби позбавили охорони колишнього президента Афганістану Хаміда Карзая і Абдуллу Абдуллу — афганського посадовця, який очолює Вищу раду національного примирення.
Про це повідомляє CNN.
Таліби також конфіскували в охоронців Карзая зброю і забрали його автомобілі, що спонукало колишнього президента переїхати до Абдулли. Згодом таліби також обшукали будинок Абдулли та забрали його автомобілі.
За словами джерела видання, Карзай та Абдулла фактично перебувають під домашнім арештом в Кабулі. Раніше представник талібів сказав CNN, що «Талібан» провів переговори з експрезидентом Карзаєм і Абдуллою щодо утворення нового уряду країни.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% території Афганістану. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- 19 серпня, у день 102-ї річниці незалежності Афганістану від Британської імперії, радикальний рух «Талібан» офіційно заявив про утворення «Ісламського Емірату Афганістан».