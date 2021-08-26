Таліби та представники провінції Панджшер, яка не підкорилася ісламістам, домовились поки не починати бойових дій

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Представники руху «Талібан» і «Фронту національного опору», який говорить від імені не підпорядкованої бойовикам провінції Панджшер на півночі Афганістану, домовилися не починати бойових дій до наступних переговорів.

Про це повідомив колишній перший заступник голови Національних зборів Мухаммад Алам Езідьяр.

Прямий діалог відбувався у провінції Парван. Делегація талібів складалася із семи осіб, а Фронту національного опору — з 12.

«Сторони домовилися продовжувати діалог про мир, щоб уникнути збройних атак щодо позицій один одного», — підкреслив представник антиталібського руху Абдул Хафіз Мансур. Дату наступної зустрічі буде узгоджено пізніше.

«Переговори потрібно відновити задля досягнення міцного миру і стабільності в країні», — зазначив Мухаммад Алам Езідьяр.

Зазначимо, що Панджшер залишається єдиним регіоном Афганістану, який не був захоплений «Талібаном». Там син одного з головних лідерів антирадянського опору в Афганістані 1980-х років Ахмада Шаха Масуда — Ахмад Мансур зібрав залишки регулярної армії, спецназу, а також загони місцевого ополчення. Він заявив, що сподівається провести з ісламістами мирні переговори, але його сили готові до бою.

Ця провінція є оплотом сил Північного Альянсу, які обʼєдналися зі США для повалення «Талібану» у 2001 році.