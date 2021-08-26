Американські метеорологи: 2020-й став найспекотнішим роком для Європи

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Американське метеорологічне товариство заявило, що минулий 2020 рік був найспекотнішим роком для Європи. Окрім цього, 2020 рік увійшов до трійки найбільш спекотних для світу (загалом усі пʼять найтепліших років в Європі були з 2014 року).

Про це йдеться у звіті спільноти, який опублікували 25 серпня, а його деталі розповідає CNN.

Метеорологічне бюро Великої Британії, яке брало участь у підготовці звіту, заявило, що рекорд був побитий «значною мірою». Середні температури в Європі минулого року були на +1,9 °C вищі за середнє значення 1981—2010 років (цей період використовують як орієнтир для вимірювання того, як змінюються температури).

17 європейських країн повідомили про рекордно високі річні температури: Франція, Іспанія, Швейцарія, Бельгія, Норвегія та Швеція. В Арктиці середня температура повітря у 2020 році була найвищою за всю історію спостережень і на +2,1 °C вище середнього значення за 1981—2010 роки. В Антарктиді також було дуже тепло: на станції Есперанса 6 лютого 2020 року температура досягла +18,3 °C, що стало найвищою температурою, зареєстрованою на континенті, і значно вищою за попередній рекорд 2015 року — +17,2 °C. В інших частинах світу також спостерігалися рекордно високі температури, в тому числі в Японії, Мексиці і на Сейшельських островах.

У доповіді говориться, що цього літа більша частина північної півкулі зіткнулася з екстремальними погодними умовами, спричиненими зміною клімату, у вигляді хвиль аномальної спеки і лісових пожеж у Греції, Італії, США, Канаді, Туреччині і Франції, а в Німеччині і Бельгії у липні відбулися смертоносні повені.

У той час як пандемія дещо пригальмувала економічну активність в усьому світі і призвела до скорочення викидів вуглекислого газу на 6—7%, глобальна концентрація парникових газів виросла до нового максимуму у 2020 році.

Оперативний метеоролог з Метеорологічного бюро та провідний спеціаліст Роберт Данн заявив: «Цей звіт доповнює всі інші дані про те, що зміна клімату, викликана діяльністю людини, впливає на всі частини земної кулі, але не у всіх регіонах ця зміна відбувається з однаковою швидкістю».

«Два градуси можуть здатися не дуже вражаючими для звичайної людини на вулиці — ви можете не помітити різниці в два градуси, якщо вийдете на вулицю. Але це невелика зміна середніх температур призводить до значної зміни частоти та інтенсивності деяких погодних умов, особливо у періоди спеки, подібні до тих, які відбуваються в Європі, а також в Північній Америці», — зазначила виконавча директорка Королівського метеорологічного товариства Ліз Бентлі. Вона додала, що цей звіт за 2020 рік «відображає реальність» і є «ще одним свідченням того, що наш клімат змінюється».