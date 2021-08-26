Нардепка «Голосу» Устінова повідомила, що на її квартиру наклали арешт, а машину оголосили в розшук

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Народна депутатка фракції «Голос» Олександра Устінова повідомила, що Печерський районний суд Києва наклав арешт на її квартиру, а машину оголосили в розшук — поки вона не сплатить 80 тисяч гривень компенсації за моральну шкоду заступнику Головного слідчого управління поліції Євгену Шевцову. У березні 2020 року в них стався конфлікт.

Про це вона сама повідомила у Facebook у четвер, 26 серпня.

Шевцов подавав шість судових позовів проти Устінової через її фразу про те, що «він недостойний носити звання офіцера». Про рішення Печерського райсуду вона не знала, про нього її сповістив додаток «Дія» у липні (суд був у лютому).

«На мою квартиру наклали арешт, а машину оголосили в розшук. Такі собі будні депутата. І якщо що, це не першоквітневий жарт, а новий «привіт» від нашої нової «реформованої» поліції. Усе через те, що маю сплатити майже 80 тисяч гривень компенсації за завдану моральну шкоду цілому заступнику Головного слідчого управління поліції Євгену Шевцову», — заявила Устінова.

Нардеп додала, що внутрішня безпека Нацполіції провела розслідування щодо висловів Шевцова і не виявила порушень: пост начебто написав не він, адже сторінку «зламали».

Конфлікт Устінової та Шевцова

2 березня 2020 року журналісти проєкту Bihus.Info опублікували розслідування, присвячене нерухомості дружини Євгена Шевцова — Олени Шевцової-Дегрик. Воно стосується нежитлового приміщення в центрі Києва площею у 587 квадратних метрів. Це приміщення вона у «подарунок» отримала напополам із сином ексзаступника голови СБУ в місті Києві Євгена Філімонова Владиславом.

Після цього розслідування Устінова почала збирати підписи під зверненням до тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, аби Нацполіція провела перевірку щодо Шевцова. Посадовець відреагував на звернення депутатів образами на кшталт «тупа вівця», «мавпа» і «розумово відстале опудало». Допис він потім видалив.