Нардеп «Голоса» Устинова сообщила, что на ее квартиру наложили арест, а машину объявили в розыск

Народный депутат фракции «Голос» Александра Устинова сообщила, что Печерский районный суд Киева наложил арест на ее квартиру, а машину объявили в розыск — пока она не заплатит 80 тысяч гривен компенсации за моральный ущерб заместителю Главного следственного управления полиции Евгению Шевцову. В марте 2020 года у них произошел конфликт.

Об этом она сама сообщила в Facebook в четверг, 26 августа.

Шевцов подал шесть судебных исков против Устиновой из-за ее фразы о том, что «он недостоин носить звание офицера». О решении Печерского райсуда она не знала, о нем ее известило приложение «Дія» в июле (суд был в феврале).

«На мою квартиру наложили арест, а машину объявили в розыск. Такие вот будни депутата. И если что, это не первоапрельская шутка, а новый «привет» от нашей новой «реформированной» полиции. Все потому, что должна оплатить почти 80 тысяч гривен компенсации за причиненный моральный вред целому заместителю Главного следственного управления полиции Евгению Шевцову», — заявила Устинова.

Нардеп добавила, что внутренняя безопасность Нацполиции провела расследование относительно высказываний Шевцова и не выявила нарушений: пост якобы написал не он, а его страницу «взломали».

Конфликт Устиновой и Шевцова

2 марта 2020 года журналисты проекта Bihus.Info опубликовали расследование, посвященное недвижимости жены Евгения Шевцова — Елены Шевцовой-Дегрик. Оно касается нежилого помещения в центре Киева площадью 587 квадратных метров. Это помещение в «подарок» она получила пополам с сыном бывшего заместителя главы СБУ в Киеве Евгения Филимонова Владиславом.

После этого расследования Устинова начала собирать подписи под обращением к тогдашнему министру внутренних дел Арсену Авакова, чтобы Нацполиция провела проверку Шевцова. Чиновник отреагировал на обращение депутатов оскорблениями типа «тупая овца», «обезьяна» и «умственно отсталое чучело». Пост он потом удалил.