В Австралії біля лікарень встановлюють намети через спалах коронавірусу

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В Австралії через спалах захворюваності на коронавірус, який спровокував варіант «Дельта», біля лікарень Сіднея встановили намети для надання екстреної допомоги просто неба.

Про це повідомляє Reuters.

Підставою для такого рішення стало виявлення в найчисельнішому штаті Новий Південний Уельс понад 1 029 нових випадків COVID-19 за добу — уперше з початку глобальної пандемії. Напередодні там зафіксували 919 випадків, що було попереднім рекордом для країни.

За словами представника медичного округу Західного Сіднея, імпровізоване відділення невідкладної допомоги для пацієнтів з COVID-19 допоможе «розвантажити затримки».

Прем’єр-міністр країни Гледіс Береджіклян заявила, що хоча система «перебуває під тиском», вона зможе протистояти нинішній кризі, якщо рівень вакцинації виросте.

Окрім Сіднея, друге за величиною місто країни — Мельбурн, а також столиця Канберра теж перебувають у жорсткій ізоляції.