Японія призупиняє використання понад півтора мільйона доз вакцини Moderna через сторонні домішки у флаконах

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Японія призупинила використання 1,63 мільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna після доповіді про знайдені у флаконах домішки.

Про це повідомляють Reuters і The Japan Times із посиланням на Міністерство охорони здоровʼя країни.

Міністерство заявило, що з 16 серпня у восьми пунктах вакцинації у префектурах Ібаракі, Сайтама, Токіо, Гіфу й Аїті підтвердили наявність сторонніх речовин у флаконах з вакцинами — ідеться про сторонні тверді частинки, розмір яких становить кілька міліметрів. Однак поки невідомий їхній склад. Імовірно, флакони забруднили на виробництві в Іспанії.

«Moderna підтверджує, що Японія повідомляла про випадки твердих частинок у вакцині від коронавірусу. Компанія розслідує доповідь і працює з партнером Takeda і регуляторами, щоб розвʼязати це питання», — йдеться в заяві компанії.

Оскільки ці дози вже розподілили по 863 центрах вакцинації у всій країні, Міністерство попросить ці центри не використовувати їх.