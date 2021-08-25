Держсекретар США: «Талібан» обіцяє не заважати евакуації людей з Афганістану після 31 серпня

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У США немає крайнього терміну для евакуації людей з Афганістану. Рух «Талібан», бойовики якого захопили країну, пообіцяв не заважати вивезенню людей через аеропорт Кабулу після 31 серпня. Цю дату таліби називали крайньою для вивезення військ і людей.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає AFP.

«У нас немає крайнього терміну для допомоги американцям, які залишилися в Афганістані і хочуть виїхати, а також афганцям, які підтримували нас і не змогли виїхати. Ці зусилля продовжуватимуться й після 31 серпня», — сказав Блінкен під час брифінгу.

За його словами, процес евакуації триватиме «стільки, скільки буде потрібно». За оцінками американських відомств, в країні зараз перебуває близько 1 500 американців. Деякі з них все ще думають, чи варто їхати.

На питання, чи буде посольство США в Кабулі продовжувати роботу після виведення американських військ, Блінкен сказав, що «розглядаються різні варіанти».