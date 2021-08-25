Держсекретар США: «Талібан» обіцяє не заважати евакуації людей з Афганістану після 31 серпня
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- Костя Андрейковець
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WAKIL KOHSAR / Contributor / Getty Images
У США немає крайнього терміну для евакуації людей з Афганістану. Рух «Талібан», бойовики якого захопили країну, пообіцяв не заважати вивезенню людей через аеропорт Кабулу після 31 серпня. Цю дату таліби називали крайньою для вивезення військ і людей.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає AFP.
«У нас немає крайнього терміну для допомоги американцям, які залишилися в Афганістані і хочуть виїхати, а також афганцям, які підтримували нас і не змогли виїхати. Ці зусилля продовжуватимуться й після 31 серпня», — сказав Блінкен під час брифінгу.
За його словами, процес евакуації триватиме «стільки, скільки буде потрібно». За оцінками американських відомств, в країні зараз перебуває близько 1 500 американців. Деякі з них все ще думають, чи варто їхати.
На питання, чи буде посольство США в Кабулі продовжувати роботу після виведення американських військ, Блінкен сказав, що «розглядаються різні варіанти».
- Раніше таліби вимагали від США вивести війська і людей, які співпрацювали з силами НАТО, до 31 серпня. Влада США заявляла, що до цієї дати не встигне вивезти людей. У Пентагоні повідомили, що авіація США вже вивезла 88 тисяч осіб. Наразі в аеропорту в очікуванні вильоту знаходиться більше 10 тисяч людей.
- На території Афганістану ще залишаються приблизно 90 громадян України, над евакуацією яких працюють дипломати.