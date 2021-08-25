Польща призупиняє евакуацію з Афганістану з міркувань безпеки

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Уряд Польщі вирішив призупинити евакуацію людей з Афганістану з міркувань безпеки. Частина польських військових на короткий час поки там залишиться.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Марчін Пшідач, пише The Associated Press.

Він розповів, що група людей, яку вивезли з Кабулу і яка наразі перебуває в Узбекистані, стане останньою, яку евакуювала Польща. Ще один літак наразі прямує до Варшави. Пшідач підкреслив, що відповідне рішення Польща ухвалила після консультацій з США та Великою Британією.

«Після тривалого аналізу звітів про ситуацію з безпекою ми не можемо більше ризикувати життям наших дипломатів і наших солдатів», — пояснив він.

Водночас невелика група польських військових поки ще залишиться в Афганістані для завершення певних процедур, зокрема, закриття баз.