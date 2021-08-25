Польща призупиняє евакуацію з Афганістану з міркувань безпеки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Уряд Польщі вирішив призупинити евакуацію людей з Афганістану з міркувань безпеки. Частина польських військових на короткий час поки там залишиться.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Марчін Пшідач, пише The Associated Press.
Він розповів, що група людей, яку вивезли з Кабулу і яка наразі перебуває в Узбекистані, стане останньою, яку евакуювала Польща. Ще один літак наразі прямує до Варшави. Пшідач підкреслив, що відповідне рішення Польща ухвалила після консультацій з США та Великою Британією.
«Після тривалого аналізу звітів про ситуацію з безпекою ми не можемо більше ризикувати життям наших дипломатів і наших солдатів», — пояснив він.
Водночас невелика група польських військових поки ще залишиться в Афганістані для завершення певних процедур, зокрема, закриття баз.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% території Афганістану. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- Раніше президент США Джо Байден припустив, що американські військовослужбовці можуть залишитися в Кабулі й після 31 серпня. Утім, вони перебуватимуть там тільки, щоб забезпечити евакуацію з Афганістану громадян США.