«Це корпоративне питання»: у Кремлі відреагували на рішення німецького суду щодо «Північного потоку — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

У Кремлі вважають корпоративним питанням вирішення ситуації навколо газопроводу «Північний потік — 2» після того, як німецький суд відхилив позов оператора труби на рішення Федерального мережевого агентства Німеччини. Там зобов’язали газопровід дотримуватися норм газової директиви ЄС.

Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков, пише Интерфакс.

«Скоріше, це корпоративне питання. Все-таки сама компанія повинна приймати рішення про подальші дії», — сказав він.

Пєсков знову повторив, що у Росії вважають «Північний потік — 2» винятково комерційним проєктом, який здійснить вагомий внесок у енергетичну безпеку усієї Європи.

Напередодні компанія Nord Stream — 2, яка є оператором будівництва «Північного потоку — 2», програла в німецькому суді справу про звільнення газопроводу від вимог газової директиви ЄС. Згідно з директивою ЄС, видобувна компанія не може одночасно бути власником трубопроводу, яким здійснюються поставки видобутого нею газу. Діяльність з доставки і транспортування газу має бути розділена.

Це означає, що компанія-оператор «Північного потоку — 2» має бути незалежною від «Газпрому», а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки у разі схвалення Єврокомісії. Якщо газопровід не дотримається європейських правил, то його не сертифікують.