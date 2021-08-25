ООН прогнозує гуманітарну катастрофу в Афганістані: через захоплення влади «Талібаном» мільйонам людей загрожує сильний голод

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Костянтин Симоненко

Приблизно 14 мільйонам жителів Афганістану загрожує голод через кризу, спричинену захопленням влади «Талібаном».

Про це заявив директор продовольчої програми ООН Девід Бізлі, повідомляє Reuters.

За його словами, декілька років посухи, конфлікти, погіршення економіки та пандемія коронавірусу можуть призвести до гуманітарної катастрофи в Афганістані.

Бізлі також закликав міжнародну спільноту пожертвувати 200 мільйонів доларів на продукти для жителів Афганістану до вересня.

Водночас він зазначив, що якщо світ відвернеться від афганців, кількість людей, яка потребує допомоги продовольчої програми ООН, може подвоїтися. Якщо допомогу не нададуть до зими, то 4 мільйони життів опиняться під загрозою.

Бізлі наголосив, що сподівається на вклад Катару, інших арабських держав Перської затоки і США.

Окрім цього, директор програми ООН повідомив, що таліби гарантували, що допомога і надалі буде безперешкодно доходити до людей.