Німецький суд зобовʼязав оператора «Північного потоку — 2» виконувати газові директиви ЄС. Що це означає?
- Автор:
- Софія Телішевська
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Компанія Nord Stream — 2, яка є оператором будівництва «Північного потоку — 2», програла в німецькому суді справу про звільнення газопроводу від вимог газової директиви ЄС.
Про це повідомляє Bloomberg.
Вищий земельний суд Дюссельдорфа зобовʼязав «Північний потік — 2» дотримуватися Європейського законодавства, тобто Третього енергопакету, під час реалізації газопроводу.
Згідно з директивою ЄС, видобувна компанія не може одночасно бути власником трубопроводу, яким здійснюються поставки видобутого нею газу. Діяльність з доставки і транспортування газу має бути розділена.
Цю директиву Європарламент ухвалив 4 квітня 2019 року і тим самим поширив правила газового ринку ЄС на трубопроводи, прокладені з країн, що не входять до блоку, зокрема «Північний потік — 2».
Це означає, що компанія-оператор «Північного потоку — 2» має бути незалежною від «Газпрому», а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки у разі схвалення Єврокомісії.
Якщо газопровід не дотримається європейських правил, то його не сертифікують.
Зауважимо, російський «Газпром» будує «Північний потік — 2» для того, щоб мати можливість поставляти газ до Європи в обхід України.
Голова «Оператора ГТС України» Сергій Макогон назвав це рішення німецького суду довгоочікуваним і привітав його.
«Це саме те, на чому наполягає українська сторона у перемовинах щодо ПП2. Боротьба триває» — написав він.
15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відмовило компанії Nord Stream — 2 у наданні дерогації за заявкою від 10 січня 2020 року. Влада вважає, що на 23 травня 2019 року газопровід «Північний потік — 2» не відповідав критерію завершеності проєкту, як того вимагає параграф 28b Федерального закону про енергетичне господарство ФРН.
15 червня компанія Nord Stream — 2 подала апеляцію проти рішення ФСА до Верховного регіонального суду Дюссельдорфа. Компанія наполягає, що станом на 23 травня 2019 року газопровід був завершений з погляду економічної функціональності.
- Проект «Північний потік — 2» (оператором є створена російським монополістом «Газпромом» компанія Nord Stream 2 AG) передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Зараз будівництво «Північного потоку — 2» завершено на 99%.
- 22 серпня судно Fortuna завершило укладати труби у водах Данії.
- У кінці липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін домагатиметься від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС. При цьому для України жодних гарантій транзиту немає.
- Згодом голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну й після 2024 року. Це саме заявив і Володимир Путін.
- Проте 20 серпня президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє вводити нові санкції щодо російських трубопроводів, зокрема й «Північного потоку — 2».