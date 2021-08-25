Німецький суд зобовʼязав оператора «Північного потоку — 2» виконувати газові директиви ЄС. Що це означає?

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Компанія Nord Stream — 2, яка є оператором будівництва «Північного потоку — 2», програла в німецькому суді справу про звільнення газопроводу від вимог газової директиви ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вищий земельний суд Дюссельдорфа зобовʼязав «Північний потік — 2» дотримуватися Європейського законодавства, тобто Третього енергопакету, під час реалізації газопроводу.

Згідно з директивою ЄС, видобувна компанія не може одночасно бути власником трубопроводу, яким здійснюються поставки видобутого нею газу. Діяльність з доставки і транспортування газу має бути розділена.

Цю директиву Європарламент ухвалив 4 квітня 2019 року і тим самим поширив правила газового ринку ЄС на трубопроводи, прокладені з країн, що не входять до блоку, зокрема «Північний потік — 2».

Це означає, що компанія-оператор «Північного потоку — 2» має бути незалежною від «Газпрому», а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки у разі схвалення Єврокомісії.

Якщо газопровід не дотримається європейських правил, то його не сертифікують.

Зауважимо, російський «Газпром» будує «Північний потік — 2» для того, щоб мати можливість поставляти газ до Європи в обхід України.

Голова «Оператора ГТС України» Сергій Макогон назвав це рішення німецького суду довгоочікуваним і привітав його.

«Це саме те, на чому наполягає українська сторона у перемовинах щодо ПП2. Боротьба триває» — написав він.

15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відмовило компанії Nord Stream — 2 у наданні дерогації за заявкою від 10 січня 2020 року. Влада вважає, що на 23 травня 2019 року газопровід «Північний потік — 2» не відповідав критерію завершеності проєкту, як того вимагає параграф 28b Федерального закону про енергетичне господарство ФРН.

15 червня компанія Nord Stream — 2 подала апеляцію проти рішення ФСА до Верховного регіонального суду Дюссельдорфа. Компанія наполягає, що станом на 23 травня 2019 року газопровід був завершений з погляду економічної функціональності.