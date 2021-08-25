CNN: США не встигають завершити евакуацію з Афганістану до встановленого талібами дедлайну

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Влада США не встигне забрати з Афганістану всіх, хто потребує евакуації до 31 серпня — дедлайну, який визначили для американців таліби, які захопили країну.

Про це пише CNN.

Один з дипломатів повідомив, що в Кабулі «існує розрив між реальністю і політикою». Дипломат додав, що дедлайн 31 серпня покине напризволяще в Афганістані десятки тисяч людей, які потребують евакуації.

Член Палати представників, демократ Адам Шифф також сумнівається в можливості евакуювати всіх до 31 серпня. «Я думаю, що це дуже малоймовірно, враховуючи кількість американців, кількість представників афганської преси, лідерів громадянського суспільства, жінок-лідерів», — сказав Шифф.

А лідер республіканців в Комітеті у закордонних справах Палати представників Майкл МакКол попередив, що люди, які працювали в Афганістані на США, помруть. «Коли ці двері зачиняться, я все ще буду наполягати на своїх словах: його [Байдена] руки будуть в крові. Таліби стратять їх після нашого відходу», — заявив МакКол.

Напередодні таліби заявили, що вони «більше не дозволяють евакуацію афганців», і попередили, що США повинні дотримуватися дедлайну.

Представник талібів Забіулла Муджахід заявив на пресконференції 24 серпня, що, хоча іноземні громадяни можуть виїжджати з країни, величезні натовпи афганців, які зібралися в аеропорту Кабула останніми днями, повинні повернутися додому, пообіцявши, що вони зазнаватимуть репресій з боку нового керівництва країни.

«Дорога, яка веде до аеропорту, заблокована. Афганці не можуть їхати цією дорогою, щоб дістатися аеропорту, але іноземним громадянам дозволено проїхати по ній. Ми більше не дозволяємо евакуацію афганців», — сказав Муджахід.

Він додав, що лікарі і вчені Афганістану «не повинні залишати цю країну, вони повинні працювати в своїх спеціалізованих областях».