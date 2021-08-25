«Екоцид». Слідком Росії порушив кримінальну справу через відмову України постачати воду до Криму
- Автор:
- Олег Панфілович
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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images
Слідчий комітету Росії порушив кримінальну справу про екоцид через блокаду Україною постачання прісної води до окупованого Криму.
Про це повідомляє пресслужба СКР.
Там наполягають, що відсутність водопостачання регіону «викликає виснаження сільськогосподарських земель, призводить до зміни екосистем затоки Сиваш і його мілководних заток, а також стану популяцій тваринного світу».
В СКР скаржаться, що за останні шість років солоність озера Сиваш зросла втричі, популяції практично всіх видів тваринного світу скоротилися, а водно-болотні угіддя міжнародного значення «Центральний Сиваш» і «Східний Сиваш» втрачають своє природоохоронне значення.
«Перекриття Північнокримського каналу вплинуло і на якість води, що використовується для господарсько-питного водопостачання, оскільки перевищення гранично допустимих норм солоності і жорсткості негативно позначається на здоровʼї людей», — заявили в СКР.
- У березні 2014 року Україна припинила постачати дніпровську воду на Кримський півострів. У вересні 2015-го активісти організували товарну блокаду Криму, а в кінці того ж року домоглися повного припинення поставок електроенергії на тимчасово окупований півострів. До окупації Україна давала з Дніпра у Крим до 85% прісної води.
- Україна заявила, що не буде відновлювати подачу води до деокупації Криму. У МЗС України також наголошували, що нестачу води в окупованому Криму спричинила масована мілітаризація півострова з боку Росії.