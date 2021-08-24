Країни G7 узгодили «дорожню карту» відносин із талібами і закликали їх забезпечити евакуацію з Афганістану
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Getty Images
Країни «Великої сімки» провели позачергове онлайн-засідання через ситуацію в Афганістані. Вони узгодили «дорожню карту» відносин із ісламістським рухом «Талібан».
Про це йдеться у заяві країн G7, яку оприлюднив уряд Великої Британії.
Лідери США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Японії та Італії запевнили у своїй підтримці афганському народу і зазначили, що підтримувати біженців із країни.
«В рамках цього нашим першочерговим завданням є забезпечення безпечної евакуації наших громадян і тих афганців, які співпрацювали з нами і допомагали нам протягом останніх двадцяти років, а також забезпечити безпечний вихід з Афганістану», — йдеться в заяві.
Країни наголосили, що оцінюватимуть «Талібан» не за словами, а за їхніми діями. Зокрема вони попередили, що таліби нестимуть відповідальність за порушення прав людини, зокрема жінок та різних меншин. Легітимність влади талібів залежатиме від виконання міжнародних зобов’язань.
«Умовою номер один, яку ми ставимо як G7, є те, що вони [таліби] мають гарантувати до 31 серпня і далі безпечний виїзд для тих, хто хоче виїхати», — зазначив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% території Афганістану. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками вивозять афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- Аеропорт зараз відкритий для військових літаків і для деяких комерційних рейсів. Його безпеку контролюють сили США. Перші два дні після захоплення Кабулу талібами в аеропорту панував хаос, жертвами якого стали щонайменше 12 людей. За даними НАТО, з Кабулу вже евакуювали понад 18 тисяч людей.